РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:22, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Деятельность крупных супермаркетов возобновлена в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы возобновлена деятельность крупных торговых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «На сегодня открыты 28 филиалов супермаркетов сетей «Magnum», «Тоймарт» и «Смолл». Запасы продовольствия в торговых объектах, на складах поставщиков и дистрибьюторов – в достаточном объеме. Приняты меры для обеспечения безопасности. График работы в торговых сетях установлен с девяти до 18 часов на ближайшие два дня», - рассказали в пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

    Девятого января торговая сеть «Magnum» откроет 40 магазинов. График работы – с 9 до 18 часов.

    Кроме того, десятого января планируется поэтапное возобновление деятельности всех производственных предприятий города, в первую очередь – пищевой промышленности.

    Теги:
    ЧП-2022 Алматы Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!