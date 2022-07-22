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Деятельность финпирамиды «World Business Consulting» пресекли в Нур-Султане
22 Июля 2022 11:48

Деятельность финпирамиды «World Business Consulting» пресекли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу пресек деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting». Пирамида была замаскирована под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить различные суммы в мнимые инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения, в том числе за счет привлечения новых участников. Данная организация позиционирует себя как международная финансово-аналитическая компания, предлагающая портфельные инвестиции и консультации в сфере финансов.

Начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алматы завершено досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting». Приговором суда руководители финансовой пирамиды осуждены и им назначено наказание в виде лишения свободы от 5 до 6,8 лет. Пятеро иных организаторов объявлены в международный розыск.


Кадр из видео/t.me/afm_rk


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