Деятельность финпирамиды нанесла ущерб на 3,6 млрд тенге в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Следственным департаментом МВД проводится досудебное расследование в отношении работников ТОО «PlusCapital» и других лиц по факту организации финансовой пирамиды и мошенничества. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Мангистауской области преступная группа, организовавшая финансовую пирамиду «Plus capital», незаконно присвоила денежные средства, движимое и недвижимое имущество граждан. Сумма причиненного ущерба составила 3,6 млрд тенге. Более 600 казахстанцев признаны потерпевшими», - сказала Шугыла Турлыбек.

По данным МВД, задержаны житель области и нотариус. Приговором суда они приговорены к 12 годам лишения свободы. Организатор финансовой пирамиды объявлен в международный розыск. Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

«Следственным департаментом МВД в настоящее время к уголовной ответственности привлекаются и другие лица, причастные к данному преступлению. В связи с этим обращаемся к гражданам, пострадавшим от незаконной деятельности финансовой пирамиды «Plus capital», сообщить об этом по месту нахождения оперативно-следственной группы МВД в Мангистауской области: город Актау, микрорайон 3 б, здание 13, следственное управление Департамента полиции», - резюмировала Шугыла Турлыбек.