Деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting» пресечена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. В свою очередь, данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.

Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в деятельности «World Business Consulting» установлены признаки финпирамиды.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «World Business Consulting», просим обратиться в ДЭР по городу Алматы по адресу пр. Жибек Жолы, 127, телефоны: 8-775-923-40-90, 8 708 192 2818.

Жители других городов могут обратиться в территориальные департаменты АФМ соответствующего города/области.