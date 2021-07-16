Деятельность финансовой пирамиды «World Business Consulting» пресечена в Алматы
Организаторы финпирамиды предлагали гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты аффилированных компаний World trend Strategies, Confidence World Group, HUBB international, Riviera imperial, Asteco и другие. В свою очередь, данные компании гарантировали получение вознаграждения не от законной деятельности, а за счет средств новых вкладчиков.
Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в деятельности «World Business Consulting» установлены признаки финпирамиды.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью «World Business Consulting», просим обратиться в ДЭР по городу Алматы по адресу пр. Жибек Жолы, 127, телефоны: 8-775-923-40-90, 8 708 192 2818.Жители других городов могут обратиться в территориальные департаменты АФМ соответствующего города/области.