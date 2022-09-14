Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается», - проинформировали в госоргане.

В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов «Qozgan inc.» санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком до двух месяцев.