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    12:43, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Деятельность финансовой пирамиды пресечена в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды ТОО «Qozgan inc.», замаскированной под инвестиционную компанию, которая участвует в государственных и частных закупах на тендерной площадке РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30% вознаграждения от суммы вклада в срок за 105 дней. Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается», - проинформировали в госоргане.

    В настоящее время в рамках досудебного расследования в отношении двух организаторов «Qozgan inc.» санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком до двух месяцев.


    Теги:
    Финансовая пирамида Алматы Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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