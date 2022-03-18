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Деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» пресечена в Алматы

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Марта 2022, 12:58
Деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» пресечена в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «EDEN LIFE» замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал агентства.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков.

Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, группой лиц по предварительному сговору», - проинформировали в пресс-службе агентства.


Агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.


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