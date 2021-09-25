Деятельность «чёрных» старателей пресекли в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Существующие проблемы экологии в стране неоднократно отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, указывая на факты варварского отношения людей к окружающей среде. Одним из таких отрицательных примеров стала деятельность старателей в Курчумском районе. Ранее чистейшая река Калжыр, вытекающая из реликтового озера Маркаколь, сегодня загрязняется и разрушается золотодобытчиками, работающими в верховьях водоёма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов, а также акимату Восточно-Казахстанской области детально изучить проблему и привлечь виновных к ответственности. В связи с этим акимат области создал комиссию со всеми заинтересованными государственными органами для оперативного исполнения поручения.

23 сентября комиссия под руководством заместителя акима ВКО Ержана Нурбаева произвела визуальное обследование береговой линии реки Калжир. Кроме того, компетентными органами области были проведены рейды в бассейне Калжыра. Поводом для экорасследований стали обращения местных жителей. Сельчане уверяли, что старатели сбрасывали в водоём технологические стоки. Факт загрязнения очевидцы зафиксировали на видео.

Итоги проведённых проверок и принятых мер по данному делу были озвучены на пресс-конференции заместителем акима области Ержаном Нурбаевым и председателем Комитета экологии регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухаром Жолдасовым.

Спикеры сообщили, что в мае этого года была остановлена деятельность пяти индивидуальных предпринимателей, объединённых в одну артель, на прииске участка Шандыбулак.

Установлено, что ИП «Хван», под чьим началом работали другие старатели, вопреки условиям лицензии, использовал тяжёлую технику, незаконно произвёл возведение дамб, прудов-отстойников. Всё это послужило изменению русла реки и нарушению экологического баланса территории. В связи с этими нарушениями у предпринимателя была отозвана лицензия на осуществление старательской деятельности.

«Пятого сентября индивидуальный предприниматель Сергей Хван во исполнение судебного постановления произвёл снос незаконно возведённых дамб и прудов в русловой и надпойманной части реки Калжыр и ручья Шандыбулак. Это послужило поднятию на поверхность водоёма ильного осадка, концентрация которого составила около 54 процентов. Загрязнённая вода попала в русло реки. Наряду с этим результаты лабораторных исследований отобранных проб воды показали отсутствие в ней следов химических примесей», – отметил Ержан Нурбаев.

Спикер также добавил, что по результатам повторных анализов, качество воды в реке значительно улучшилось, содержание взвешенных веществ снизилось до минимальных показателей, что свидетельствует о частичном восстановлении качества воды до естественного природного состояния.

По словам Зулфухара Жолдасова, после отзыва лицензии старатели обязаны произвести рекультивацию использованного участка и ликвидировать все последствия своей деятельности не позднее 11 декабря этого года.

К слову, за самовольное возведение дамб и разрушение водного рельефа реки Калжыр, за незаконное проведение работ по поиску золотоносной руды и за неисполнение решения суда по сносу самовольных строений, на ИП «Хван» наложены штрафы на общую сумму 291 700 тенге.

Вместе с тем, экспертной группой проводится оценка стоимости затрат на восстановление природных ресурсов. В зависимости от этой суммы уполномоченными органами будет применена уголовная либо административная ответственность виновных лиц.