Деятельность «Астана ЕРЦ» противоречит Предпринимательскому кодексу - депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Деятельность ТОО «Астана ЕРЦ» противоречит Предпринимательскому кодексу. Так считают депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Меруерт Казбекова на пленарном заседании палаты озвучила запрос министру национальной экономики РК Руслану Даленову.

«Ранее предметом ряда наших запросов являлась деятельность коммунальных энергетических компаний, содержащихся за счет коммунальных тарифов. Нам удалось добиться ликвидации столичных предприятий - АО «Астанаэнергосервис» и ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания». Решение городского акимата о ликвидации данных предприятий подтвердило факт, что работа данных посредников при оказании коммунальных услуг была экономически неэффективна. Деятельность государственной энергоснабжающей организации на конкурентном рынке в нарушение ограничений, предусмотренных Предпринимательским кодексом, приведет к банкротству частных энергоснабжающих организаций, потери работы нескольких тысяч работников и повышению цен на тарифы. Другой пример – это деятельность ТОО «Астана ЕРЦ», которому постановлением акимата города Нур-Султана от 30 апреля 2015 года предоставлено исключительное право на рассылку квитанций по оплате коммунальных услуг. Это прямо противоречит Предпринимательскому кодексу и препятствует выходу субъектам бизнеса на столичный рынок биллинговых услуг», – сказала М.Казбекова.

По ее мнению, пользуясь своим монопольным положением, ТОО «Астана ЕРЦ» в нарушение законов необоснованно взимает деньги с отдельных лиц, освобождая от уплаты акиматовские коммунальные предприятия. В нарушение устава ТОО «Астана ЕРЦ» размещает на депозитах банков свободные денежные средства на сумму 550 млн. тенге. Антимонопольным органом в действиях ТОО «Астана ЕРЦ» выявлены и другие факты злоупотребления своим монопольным положением в виде применения разных цен на свои услуги.

Депутат отметила, что эти факты показывают незаинтересованность госорганов в потере созданных ими компаний, осуществляющих деятельность на частных конкурентных рынках. Очевидно, что речь идет о контроле над денежными потоками этих предприятий и распределении выделяемых государственных субсидий.

«О сопротивлении местных исполнительных органов говорит тот факт, что вместо ликвидированного акиматовского ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания», сразу появилось новое ТОО «Астана калалык жарык», осуществляющее энергоснабжение преимущественно юридических лиц столицы с более высокими тарифами, как и его предшественник. При этом, частное ТОО «Астанаэнергосбыт», обслуживающее в основном население столицы с более низкими тарифами, будет вынуждена выйти с повышением тарифа, так как юридические лица с более высокими тарифами вновь оказались в акиматовской кампании, то есть, ликвидация ТОО «Астанинская ЭнергоСбытовая Компания» ничего не изменила», – заявила М.Казбекова.

Депутат считает, что вместо сокращения государственного участия в бизнесе создаются новые госпредприятия, вместо демонополизации рынков государство создает новых частных монополистов.

М.Казбекова сообщила, что фракция ДПК «Ак жол» считает необходимым разработать концепцию целей и задач государственного участия в предпринимательстве; расширить перечень приватизируемых государственных предприятий и организаций без права внесения в него коррективов; обеспечить упразднение всех коммунальных предприятий, где на рынке уже действуют частные кампании с передачей имущества и трудовых коллективов в конкурентный рынок.