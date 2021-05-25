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    10:40, 25 Май 2021 | GMT +6

    Деятельность акимов требует общественного контроля - эксперт

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров прокомментировал поправки в законодательство о выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что сегодня Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов». Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

    Слямжар Ахметжаров отметил, что эффективность решения социально-экономических вопросов в регионах зависит от двух так называемых стейк-холдеров (заинтересованных сторон). Первый стейкхолдер в данном случае – аким, второй – местные сообщества.

    «С одной стороны, компетентность и ответственность акимов позволяют им определять проблемы села, требующие решения со стороны местных исполнительных органов», рассказал Слямжар Ахметжаров.

    По словам эксперта, в случае отсутствия необходимых средств сельские акимы могут и должны ставить этот вопрос на более высоких уровнях госуправления.

    «С другой стороны, деятельность акимов, в том числе и по освоению средств, требует общественного контроля. В данном контексте актуализируется роль местных сообществ. От того, насколько активна их гражданская позиция, зависят прозрачность и подотчетность местных исполнительных органов. Кроме того, включение местных сообществ в процесс обсуждения актуальных проблем позволяет выработать наиболее сбалансированную госполитику, отражающую интересы местного населения», - считает С. Ахметжаров.


    Теги:
    Закон и право Мнения Акимат Выборы
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