Деятельность акимов требует общественного контроля - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров прокомментировал поправки в законодательство о выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, что сегодня Глава государства подписал закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов». Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов.

Слямжар Ахметжаров отметил, что эффективность решения социально-экономических вопросов в регионах зависит от двух так называемых стейк-холдеров (заинтересованных сторон). Первый стейкхолдер в данном случае – аким, второй – местные сообщества.

«С одной стороны, компетентность и ответственность акимов позволяют им определять проблемы села, требующие решения со стороны местных исполнительных органов», рассказал Слямжар Ахметжаров.

По словам эксперта, в случае отсутствия необходимых средств сельские акимы могут и должны ставить этот вопрос на более высоких уровнях госуправления.

«С другой стороны, деятельность акимов, в том числе и по освоению средств, требует общественного контроля. В данном контексте актуализируется роль местных сообществ. От того, насколько активна их гражданская позиция, зависят прозрачность и подотчетность местных исполнительных органов. Кроме того, включение местных сообществ в процесс обсуждения актуальных проблем позволяет выработать наиболее сбалансированную госполитику, отражающую интересы местного населения», - считает С. Ахметжаров.