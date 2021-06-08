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    17:34, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Деятельность 80 объектов приостановили за несоблюдение режима

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди основных нарушений режима ограничений: функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения, проведение массовых мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

    С 1 января по 5 июня текущего года мониторинговые группы провели 97 885 рейдов, которыми были охвачены 603 352 объекта.

    По итогам проверок было выявлено 16 493 объекта-нарушителей (2,7%). Самыми частыми нарушителями стали предприниматели Восточно-Казахстанской (4052), Туркестанской (2600), Алматинской (1023) областей, городов Алматы (2264), г. Шымкент (1743).

    В ходе работы проведено 2 915 внеплановых проверок, выдано 2688 предписаний, в суд передано 304 материала, приостановлена деятельность 81 объекта.

    За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,4 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 6,9 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,3 млрд тенге.


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