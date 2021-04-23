Деятельность 36-ти нарушивших карантинные меры заведений приостановили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы в столице продолжают выявлять нарушителей карантинного режима среди субъектов предпринимательства. Так, с начала года во время 1 180 рейдовых мероприятий зафиксировано 734 факта несоблюдения ограничительных мер. Об этом сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции города Арман Айтмагамбетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В столичном акимате под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось очередное заседание Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане.

«В связи с продолжением на территории города карантинных мер департаментом полиции проводится профилактическая работа по их соблюдению объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями столицы. Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования, - увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. С начала текущего года мобильными группами проведено 1 180 рейдовых мероприятий, выявлено 734 нарушения карантинных мер», - сообщил А. Айтмагамбетов.

Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля направлены в специализированный межрайонный административный суд 53 материала в отношении 42 заведений, они находятся на стадии рассмотрения.

Решениями суда администрация 36 заведений привлечена к адмответственности с приостановлением деятельности объектов.

Работа по выявлению нарушений карантина продолжается, проводится разъяснительная беседа с населением о соблюдении карантинных мер.