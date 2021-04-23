Деятельность 36-ти нарушивших карантинные меры заведений приостановили в столице
В столичном акимате под председательством заместителя акима города Бахтияра Макена состоялось очередное заседание Комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Нур-Султане.
«В связи с продолжением на территории города карантинных мер департаментом полиции проводится профилактическая работа по их соблюдению объектами малого и среднего бизнеса, жителями и гостями столицы. Особое внимание уделяется объектам, нарушающим эпидемиологические требования, - увеселительные заведения, кафе, рестораны, караоке, бары, торговые центры. С начала текущего года мобильными группами проведено 1 180 рейдовых мероприятий, выявлено 734 нарушения карантинных мер», - сообщил А. Айтмагамбетов.
Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля направлены в специализированный межрайонный административный суд 53 материала в отношении 42 заведений, они находятся на стадии рассмотрения.
Решениями суда администрация 36 заведений привлечена к адмответственности с приостановлением деятельности объектов.
Работа по выявлению нарушений карантина продолжается, проводится разъяснительная беседа с населением о соблюдении карантинных мер.