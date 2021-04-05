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    14:21, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Деятельность 28 столичных заведений приостановлена за нарушения карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению и недопущению несоблюдения требований ограничительных мер продолжают работу в усиленном режиме. Несмотря на предупреждения, в столице ежедневно фиксируются нарушения режима карантина субъектами предпринимательства. Некоторые заведения делают это систематически, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Так, с начала 2021 года районными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 383 физических, юридических лиц на общую сумму 87 207 029 тенге.

    В отношении 47 субъектов предпринимательства, которые, несмотря на неоднократное привлечение к адмответственности, игнорировали и не выполняли предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана направлено 52 материала.

    Всего судом приостановлена деятельность 28 объектов и наложено административных штрафов на сумму 5 954 770 тенге.

    За прошедшие сутки мобильные группы выявили в городе 3 субъекта предпринимательства, нарушившие карантин.

    Так, бар «Панаехали», расположенный в Есильском районе, функционировал, несмотря на запрет принимать посетителей в выходные. При этом двери заведения проверяющим не открыли.

    Режим карантина нарушили компьютерный клуб «Fantasy» в районе Алматы и бар «Беницкий» в районе Сарыарка.

    Напомним, столица находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации с 10 марта. Врачи отмечают, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в городе остается нестабильной, в связи с чем просят жителей и гостей города, а также субъекты предпринимательства со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима карантина: избегать места массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Астана
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