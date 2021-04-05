Деятельность 28 столичных заведений приостановлена за нарушения карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы по выявлению и недопущению несоблюдения требований ограничительных мер продолжают работу в усиленном режиме. Несмотря на предупреждения, в столице ежедневно фиксируются нарушения режима карантина субъектами предпринимательства. Некоторые заведения делают это систематически, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, с начала 2021 года районными управлениями санитарно-эпидемиологического контроля за нарушения ограничительных и карантинных мер к административной ответственности привлечено 383 физических, юридических лиц на общую сумму 87 207 029 тенге.

В отношении 47 субъектов предпринимательства, которые, несмотря на неоднократное привлечение к адмответственности, игнорировали и не выполняли предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана направлено 52 материала.

Всего судом приостановлена деятельность 28 объектов и наложено административных штрафов на сумму 5 954 770 тенге.

За прошедшие сутки мобильные группы выявили в городе 3 субъекта предпринимательства, нарушившие карантин.

Так, бар «Панаехали», расположенный в Есильском районе, функционировал, несмотря на запрет принимать посетителей в выходные. При этом двери заведения проверяющим не открыли.

Режим карантина нарушили компьютерный клуб «Fantasy» в районе Алматы и бар «Беницкий» в районе Сарыарка.

Напомним, столица находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации с 10 марта. Врачи отмечают, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в городе остается нестабильной, в связи с чем просят жителей и гостей города, а также субъекты предпринимательства со всей серьезностью отнестись к соблюдению режима карантина: избегать места массового скопления людей, не игнорировать масочный режим и социальное дистанцирование.