Деятельность 18 объектов приостановлена за нарушение карантинных мер в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В Алматы опубликовали список заведений, деятельность которых приостановлена судом за нарушение карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С начала текущего года проведено 225 мероприятий, в ходе которых проверкой охвачено 1755 объектов, на 74 объектах выявлены нарушения карантинных мер. Составлено 85 протоколов на общую сумму порядка 10 млн тенге.

В случае выявления фактов систематического (2-3 раза) и злостного нарушения ограничительных мер и санитарных правил, материалы передаются территориальным прокурорам для последующего привлечения правонарушителей по ч. 3 ст. 462 КоАП и возбуждения дела для передачи в суд. Согласно законодательству, предусмотрена ответственность нарушителей вплоть до приостановления деятельности организации.

Судом города Алматы приняты постановления о наложении штрафа в размере 100 МРП с приостановлением деятельности на 1,3 месяца 18 субъектов предпринимательства. Это - бар «Небо», ТОО Global Food and Beverage Service, лаундж-бар «Мята», ТОО «Алматинец», кафе-бар HookanDreems, ТОО Suddenly, ресто-бар «Оранжери», ТОО «Оражери Group», караоке-клуб, ИП Бисенова Л.Х; ОО «ASM group (АСМ групп)», ресторан «Финик», ТОО «ЧайLA», ИП «Асжан» Таласбеков Ж. А., кафе «Прованс», ИП ДиСи Гарибян, бильярдный клуб «Атлантис» ИП Бижанов Р. М, ресторан «Раяна», ИП Илахунов, шашлычный двор-кафе, ИП Юсупова Э.Н.

А также: ресторан «Алмалы», физлицо Сагинбеков Б., Ауэзовский район, компьютерный клуб «Пластэйшен GO» физлицо Дюсен А.Ж. Ауэзовский район, ТОО «Барибер» ресторан в шатрах, ТОО «Жарык Трейд» кафе «Тау жолы», кафе «Премьера» ИП Аллахвердиев Рамиз Иса Оглы, ИП Абильэмид Ф. кафе «Парваз».

Акимат Алматы призывает жителей и гостей мегаполиса строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, соблюдать меры личной гигиены. Субъектам предпринимательства необходимо в период пандемии неукоснительно соблюдать требования мер безопасности – это термометрия персонала и посетителей, обеспечение соблюдения социальной дистанции и масочного режима, сменяемость средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), наличие санитайзеров и запаса дезинфицирующих средств, обеспечение вентиляции и проветривание помещений. Нарушение вышеуказанных требований приводит к заболеваемости среди работников организации и приостановлению работы предприятий.

На сегодня в Алматы в усиленном формате работают 32 мониторинговые группы. За 2020 год проведено 3149 мероприятий, охвачено 21 590 объектов. Составлено 5182 протокола за несоблюдение ограничительных мероприятий, в т.ч. на юридических лиц - 406 протоколов на 134,1 млн тенге, и физических лиц за нарушение масочного режима 4776 протоколов на 199 млн тенге. В суд были переданы материалы по злостным нарушителям.