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Деятельность 13 нелегальных интернет-казино пресекли в Астане

Ринат Дусумов
12 Апреля 2023, 14:07
Деятельность 13 нелегальных интернет-казино пресекли в Астане Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичной прокуратурой проведена работа по выявлению Интернет-ресурсов с недопустимым контентом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пресечена деятельность 13 интернет-казино, запрещенных на территории Республики Казахстан. Особое внимание уделяется выявлению противоправных действий, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Приняты меры по блокировке интернет-сайтов, с признаками пропаганды порнографических материалов, распространения наркотических средств и информаций, причиняющих вред здоровью и развитию детей», - сообщили в прокуратуре.


Астана   Борьба с преступностью   Интернет   Генпрокуратура  
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