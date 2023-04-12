Деятельность 13 нелегальных интернет-казино пресекли в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичной прокуратурой проведена работа по выявлению Интернет-ресурсов с недопустимым контентом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пресечена деятельность 13 интернет-казино, запрещенных на территории Республики Казахстан. Особое внимание уделяется выявлению противоправных действий, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Приняты меры по блокировке интернет-сайтов, с признаками пропаганды порнографических материалов, распространения наркотических средств и информаций, причиняющих вред здоровью и развитию детей», - сообщили в прокуратуре.