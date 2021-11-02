Девятый казахстанский боксер вышел в четвертьфинал ЧМ-2021, побив вице-чемпиона

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Санатали Тольтаев успешно выступил в 1/8 финала чемпионата мира в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 63,5 килограмма Тольтаев встретился с украинцем Денисом Песоцким - серебряного призера молодежного чемпионата Европы. Бой закончился победой Тольтаева единогласным решением судей.

Таким образом, Санатали Тольтаев стал девятым боксером из Казахстана, который вышел в четвертьфинал ЧМ-2021. Ранее до этой стадии турнира также дошли Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурканат Райыс (75 кг).



