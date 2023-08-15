Девятнадцать молодых востребованных врачей приехали на работу в Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Молодые специалисты востребованных специальностей прибыли на работу в учреждения здравоохранения Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Существующая кадровая потребность в сфере медицины обусловлена как оттоком кадров из госорганизаций в частные структуры из-за более высокой зарплаты и меньшей нагрузки и ответственности, так и выходом медиков на заслуженный отдых. Наибольшая потребность в лечебных учреждениях региона во врачах общей практики, профильных специалистах - анестезиолог-реаниматолог, травматолог, терапевт, инфекционист и другие.

«Дефицит квалифицированных медицинских кадров остается актуальной проблемой здравоохранения Жамбылской области, особенно в сельской местности. Поэтому перспективным направлением восполнения кадрового дефицита стало целевое обучение и подготовка молодых специалистов, выделение из местного бюджета грантов на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием», - отметила руководитель областного управления здравоохранения Жанар Оспанова.

По информации ведомства, в Казахском национальном медицинском университете имени С.Асфендиярова по гранту местного исполнительного органа на данный момент обучаются 63 специалиста общей медицины с обязательством после окончания учебы отработать 5 лет в государственных медицинских организациях Жамбылской области.

В минувшем 2022 году за счет средств местного бюджета в жамбылские медучреждения было трудоустроено 16 молодых врачей выпускников этого вуза, в 2023 году – 19 востребованных специалистов.

«Среди тех, кто приехал работать к нам в область - 19 врачей, обучившихся в университете имени С.Асфендиярова за счет средств местного бюджета. Это акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, гематолог, ревматолог, психиатр, пульмонолог, аллерголог, невролог, онколог. Сегодня их приняли на работу в соответствии с потребностями лечебных учреждений региона. Для снижения кадрового дефицита важна социальная поддержка молодых специалистов - предоставление им жилья, подъемных, социального пакета, единовременного пособия», - пояснила руководитель облуправления здравоохранения Жанар Оспанова, пожелав молодым врачам успехов в своей профессии.

В государственных медицинских организациях Жамбылской области трудятся более 13 тысяч работников, в том числе более 2,5 тысячи врачей, свыше 10,4 тысячи сотрудников среднего медицинского звена.

В 2020 году был подписан меморандум между Жамбылской областью и Казахским национальным медицинским университетом имени С.Асфендиярова об открытии в Таразе филиала этого вуза. В том же году Жамбылский областной высший медицинский колледж был передан в доверительное управление, на его базе открылся филиал КНМУ имени С.Асфендиярова.