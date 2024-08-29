Девятилетняя девочка совершила суицид в Кокшетау

В Кокшетау девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством, передает корреспондент агентства Kazinform.

В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Департамент полиции сообщает, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению, — говорится в сообщении.

В социальных сетях появилась информация о самоубийстве несовершеннолетней девочки. Сообщается, что ее повешенное тело нашел в комнате отец, который затем отвез дочь в больницу. Однако врачи не смогли ее спасти.