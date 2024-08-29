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    21:14, 28 Август 2024 | GMT +6

    Девятилетняя девочка совершила суицид в Кокшетау

    полиция
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    В Кокшетау девятилетняя девочка покончила жизнь самоубийством, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

    — Департамент полиции сообщает, что по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация, в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК не подлежит разглашению, — говорится в сообщении.

    В социальных сетях появилась информация о самоубийстве несовершеннолетней девочки. Сообщается, что ее повешенное тело нашел в комнате отец, который затем отвез дочь в больницу. Однако врачи не смогли ее спасти.

    Теги:
    Самоубийство Полиция Суицид Кокшетау Акмолинская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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