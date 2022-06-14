14 Июня 2022 21:17

Девятилетняя девочка из Атырауской области стала мировой топ-моделью

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Девятилетняя школьница из Курмангазинского района Атырауской области Мариям Ишангалиева завоевала титул «Мировая модель-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Международный конкурс таланта и красоты «Мировая модель-2022» проходил в российском городе Сочи, где собрались свыше ста юных красавиц со всего мира. Честь Казахстана достойно защитила Мариям Ишангалиева, которая завоевала первое место в конкурсе и титул «Мировая топ-модель-2022». Мариям также вручили приглашение на конкурс «Красавица земного шара -2022». Он состоится в августе в Москве.

«Когда Мариям увидела огромное количество участниц, она немного заволновалась. Так как приехали самые лучшие в своих странах модели. Тем не менее, она справилась. Фотографы отметили, что работать с Мариям было одно удовольствие»,- сказала мама Мариям Арайлым Карабалаева.

По ее словам, конкурс состоял из 4 туров. Кроме «Визитной карточки», участникам нужно было принять участие в фотосессиях с серфингом, возле лимузина и продефилировать на сцене. Наша землячка поразила жюри казахским национальным костюмом, который ей сшила ее тетя-швея.

Мариям Ишангалиеву в сентябре пригласили на неделю моды в Турцию, а в октябре ее ждет поездка в Дубай.