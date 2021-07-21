Девятилетний ребенок ушел после конфликта из дома в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – После конфликта с родителями девятилетний кокшетауский подросток ушел из дома. Полиция и волонтеры искали мальчика всю ночь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 19 июля в 23.00 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 29-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что ее девятилетний сын около 21.00 часов вечера ушел из дома во двор и до момента подачи заявления в полицию не вернулся.

«Как стало известно полицейским, ребенок ушел из дома после конфликтной ситуации. Данный факт был зарегистрирован в управлении полиции города Кокшетау. Личный состав управления полиции был поднят по сигналу «Тревога». Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения мальчика, были проверены дворы и улицы, опрошены родственники, друзья и знакомые, проверены места его возможного появления. К розыскным мероприятиям также присоединились волонтеры. Поиски осложнялись темным временем суток и отсутствием сотового телефона у ребенка», - рассказали в ведомстве.

Около пяти часов утра мальчик был найден на крыше гаража одного из дворов. По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ребенок находится с родителями.



