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вчера 20:51
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Девятилетний мальчик пропал в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана разыскивают 9-летнего ребенка, который вышел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В полиции сообщили, что устанавливается местонахождение Айдара Егизбаева 2010 года рождения, который 24 января примерно в 9 часов вышел из дома в Семее, поселок Бобровка, и не вернулся. Стражами порядка уже заведено розыскное дело.
«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Работа находится на контроле у руководства департамента полиции ВКО. В поисках также задействованы волонтеры», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.
Приметы пропавшего ребенка: рост 120 см., худощавое телосложение, волосы короткие коричневые цвета, глаза карие. Был одет в желтую олимпийку, шапку, брюки, ботинки черного цвета.
Департамент полиции ВКО просит граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетнего, обратиться по телефону 102.
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