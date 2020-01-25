Девятилетний мальчик пропал в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Восточного Казахстана разыскивают 9-летнего ребенка, который вышел из дома и не вернулся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В полиции сообщили, что устанавливается местонахождение Айдара Егизбаева 2010 года рождения, который 24 января примерно в 9 часов вышел из дома в Семее, поселок Бобровка, и не вернулся. Стражами порядка уже заведено розыскное дело.

«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению местонахождения пропавшего. Работа находится на контроле у руководства департамента полиции ВКО. В поисках также задействованы волонтеры», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

Приметы пропавшего ребенка: рост 120 см., худощавое телосложение, волосы короткие коричневые цвета, глаза карие. Был одет в желтую олимпийку, шапку, брюки, ботинки черного цвета.

Департамент полиции ВКО просит граждан, имеющих какую-либо информацию о местонахождении несовершеннолетнего, обратиться по телефону 102.