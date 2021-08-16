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Девятилетнего ребенка насмерть сбили в Атырауской области

16 Августа 2021 20:50
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Девятилетнего ребенка насмерть сбили в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Девятилетнего ребенка насмерть сбили в Атырауской области. От полученных травм ребёнок скончался на месте, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

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Трагедия произошла 12 августа в 19:04 в Макатском районе. В полицию позвонил неизвестный человек и сообщил, что ребёнка сбили на проезжей части.

– 53-летний водитель Toуota Sienna совершил наезд на 9-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть на велосипеде. В результате аварии мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия, - рассказали полицейские.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.




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#Атырауская область   #ДТП   #Видео   #МВД РК  
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