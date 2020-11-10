Девятилетнего мальчика сняли с крыши заброшенного здания в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Усть-Каменогорска помогли застрявшему на крыше заброшенного здания мальчику, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В ДЧС ВКО сообщили, что 10 ноября в районе улицы Бажова 9-летний мальчик играл один и, оказавшись у заброшенного здания, по веткам кустарника залез на крышу двухэтажного строения.

«Спуститься самостоятельно ребенок не смог, ветки, по которым он взбирался, сломались, тем временем на улице смеркалось. Мальчик, подождав около 30 минут, стал подавать крики о помощи. Его услышала мимо проходящая женщина, она моментально вызвала спасателей.

Прибыв на место происшествия, сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью раздвижной трехколенной лестницы забрались на крышу здания и осмотрели подростка. Убедившись, что с ним все в порядке и он просто не может спуститься вниз, спасатели, обвязав мальчика с помощью страховочной веревки, по лестнице спустили его вниз, передав в руки маме», - пояснили в пресс-службе департамента по ЧС.

ДЧС ВКО напоминает родителям о том, что нужно следить за детьми, не оставлять их одних и ни в коем случае не отпускать играть в места, где есть опасность. Обязательно проводить разъяснительные беседы о недопустимости игр на строительных и заброшенных площадках.

