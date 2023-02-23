Девятилетная девочка погибла в результате стрельбы в Орландо

ОРЛАДНО. КАЗИНФОРМ – Тележурналист и девятилетняя девочка были застрелены в городе Орландо штата Флорида, недалеко от места убийства, которое произошло за несколько часов до этого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

По данным местной полиции, второй тележурналист и мать девочки были ранены одним и тем же стрелком, который также подозревается в первом убийстве.

Двое журналистов местного телеканала Spectrum News 13 освещали убийство женщины в одном из районов города, когда подозреваемый в нем подросток вернулся на место преступления.

По словам полицейских, подозреваемый был вооружен при задержании и не сотрудничал с представителями правопорядка.

На пресс-конференции шериф округа Ориндж Джон Мина рассказал, что тележурналисты находились «в своей машине или рядом с ней» в момент нападения около 16:00 по местному времени.

Тележурналисты делали репортаж о женщине в возрасте 20 лет, которая была смертельно ранена в своей машине. Именно в этот момент подозреваемый вернулся на место преступления и открыл по ним огонь.

По словам шерифа, после нападения на журналистов предполагаемый стрелок – 19-летний Кит Мозес – вошел в соседний дом и застрелил девочку и ее мать. Мама девочки находится в больнице в критическом состоянии. Второй тележурналист также ранен.

Подозреваемый, по словам шерифа, «имеет «богатую» криминальную историю, включая обвинения в использовании огнестрельного оружия, нанесение побоев при отягчающих обстоятельствах и нападение с применением оружия, кражу со взломом и кражу в особо крупных размерах».

Нападавший, по данным полиции, знал первую жертву, но не имел никакого отношения ни к репортерам, ни девятилетнему ребенку и ее матери. Пока не ясно по какой причине нападавший зашел в дом последних.

Фото: edition.cnn.com