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Девятиклассники подрались в школьном туалете в Актау: озвучены подробности конфликта

13 Ноября 2021 15:18
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Девятиклассники подрались в школьном туалете в Актау: озвучены подробности конфликта

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В отделе образования по городу Актау Мангистауской области рассказали подробности произошедшей драки между школьниками в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Драка между учениками 9 «ә» и 9 «в» классов.

В информации ведомства говорится, что 11 ноября около в 10.20 часов в средней школе №20, расположенной в 28-ом микрорайоне города Актау, во время перемены в школе между учениками возник словесный конфликт. Чтобы решить проблему ссоры, оба ученика зашли в школьный туалет, где они между собой начали драться.

Отмечается, что в результате конфликта один ученик нанес телесные повреждения другому. Пострадавший получил ушиб головного мозга, гематому лобно-теменно-височной доли слева, также перелом челюсти.

«Со стороны администрации школы была оказана первая медицинская помощь. По данному случаю вынесен приказ выговора заведующей воспитательной части средней школы №20. Пострадавшему ребенку оказывается психологическая помощь. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актау», - отметили в ведомстве.

Данный факт, по информации ведомства, зарегистрирован в единый реестр досудебного расследования по статье 107 ч. 1 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Проводятся досудебное расследование.


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#Образование   #Происшествия   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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