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    13:00, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Девятиклассник упал с крыши школы в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 14-летний девятиклассник пострадал при проведении ремонтных работ по замене кровли в аккольской средней школе №3 им. Ж. Бектурова. После падения с высоты мальчик был госпитализирован с травмами в больницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 10 сентября в 12:25 поступило телефонное сообщение от медсестры аккольской центральной районной больницы о том, что в приемный покой доставлен 14-летний подросток с диагнозом «Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа».

    Как было установлено, 10 сентября около 10:00 несовершеннолетний пришел в аккольскую среднюю школу №3 им. Ж. Бектурова и выполнял без заключения трудового договора поручения бригадира субподрядной организации, осуществляющей ремонт здания школы.

    По словам техперсонала, позже мальчик ходил по крыше здания, поскользнулся и упал на землю. Скорую медицинскую помощь вызвала медсестра учебного заведения. На сегодняшний день школа работает в дистанционном формате.

    Пострадавший несовершеннолетний присутствовал утром на школьных занятиях по видеоконференции. О том, что мальчик находится на территории школы, как выяснилось, директору было неизвестно.

    По словам матери ребенка, сын позвонил ей и попросил разрешить пойти на подработку в школу, где велись ремонтные работы, чтобы помочь семье, и мама дала согласие.

    Первоначально состояние несовершеннолетнего оценивалось как крайне тяжелое, ожидалась транспортировка санавиацией в Кокшетау.

    «В настоящее время мальчик пришел в себя, реагирует на свет, открывает глаза. По сведениям врача районной больницы, после обследования врачом санавиации, ребенок не нуждается в транспортировке в областную больницу. По данному факту районным отделом полиции ведется расследование», - отметили в пресс-службе управления образования региона.

    Между тем, полицейские возбудили дело по ч. 2 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».


    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Акмолинская область
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