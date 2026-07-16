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    Девятиклассник буллил и вымогал деньги у младших в Жамбылской области

    Ответственность за действия подростка понесла его мать — суд назначил ей штраф в размере 43 тысяч тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: freepik.com

    Данное административное дело рассмотрел Мойынкумский районный суд. Поскольку школьник относится к возрастной категории от 12 до 16 лет, протокол составили не в отношении самого подростка, а в отношении его законного представителя.

    Инцидент произошел в мае 2026 года в одной из школ района. По материалам дела, ученик девятого класса подвергал буллингу нескольких восьмиклассников и просил у них деньги.

    Разбирательство велось по части 3 статьи 127-2 КоАП, предусматривающей ответственность родителей за буллинг, совершенный несовершеннолетним.

    Обстоятельства произошедшего подтверждались административным протоколом, сообщением в отдел полиции, объяснениями сторон и другими материалами дела. В суде женщина признала изложенные в протоколе факты и пообещала впредь не допускать подобных ситуаций.

    Прокурор просил назначить ей штраф в размере 10 МРП. Санкция статьи предусматривает предупреждение либо штраф в таком же размере.

    Смягчающих и отягчающих обстоятельств суд не установил. В итоге мать школьника признали виновной и назначили ей штраф в размере 43 250 тенге.

    Постановление вступило в законную силу.

    Родители детей-агрессоров предстали перед судом в ЗКО и Костанайской области.

    Троих родителей оштрафовали за буллинг школьников в Жамбылской области.

    Регионы Казахстана Буллинг Жамбылская область Общество Подростковая преступность Вымогательство
    Алексей Поляков
    Алексей Поляков
    Автор