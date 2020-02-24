Девятиклассницу из Павлодара разыскивали 8 месяцев

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские оперативники вернули домой несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске 8 месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как отмечается в информации, 7 мая 2019 года в полицию города Павлодара обратилась бабушка с заявлением о том, что 5 мая ее несовершеннолетняя внучка Виалина Денисова 2003 года рождения ушла из дома и не вернулась домой. По данному факту оперативники незамедлительно возбудили розыскное дело.

«Ученицу 9 класса объявили в межгосударственный розыск. После полицейские получили информацию о том, что девочка со своим знакомым 1984 года рождения незаконно, пешком, пересекли государственную границу с Российской Федерацией, и умышленно скрываются на территории города Новосибирска. 1 февраля 2020 года павлодарские стражи порядка совместно с сотрудниками уголовного розыска Российской Федерации в Новосибирске на съемной квартире установили без вести пропавшую Денисову В.В.», - говорится в сообщении.

В настоящее время несовершеннолетняя возвращена в Казахстан и передана под поручительство законного представителя – бабушке.