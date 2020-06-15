Девяти горным туристам помогли спасатели в Алматы за выходные
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы призывают туристов соблюдать меры безопасности в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соблюдать меры собственной безопасности во время туристических походов по горным тропам призывают спасатели Алматы.
Только в минувшее воскресенье они трижды выручали людей из беды.
Одна из спасательных операций проходила после полудня в районе Талгарского перевала, откуда пришлось эвакуировать 31-летнюю женщину с вывихом ключицы.
Вечером того же дня трех заблудившихся людей алматинские спасатели сопроводили в город с пика Букреева (более 3 тысяч метров над уровнем моря).
Еще одного любителя гор с травмой ноги нашли минувшей ночью близ пика «Панорама». Инцидент произошёл, когда пятеро туристов при восхождении на вершину, сбились с пути. Спасательные мероприятия, проходившие в условиях сложного горного рельефа, завершились к утру.
В процессе эвакуации всем пострадавшим была оказана необходимая догоспитальная медпомощь.
Всего же, по информации службы «109», за прошедшие выходные в горах близ Алматы помощь потребовалась оказавшимся в сложных ситуациях девяти горным туристам.
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