Девяти горным туристам помогли спасатели в Алматы за выходные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Алматы призывают туристов соблюдать меры безопасности в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соблюдать меры собственной безопасности во время туристических походов по горным тропам призывают спасатели Алматы.

Только в минувшее воскресенье они трижды выручали людей из беды.

Одна из спасательных операций проходила после полудня в районе Талгарского перевала, откуда пришлось эвакуировать 31-летнюю женщину с вывихом ключицы.

Вечером того же дня трех заблудившихся людей алматинские спасатели сопроводили в город с пика Букреева (более 3 тысяч метров над уровнем моря).

Еще одного любителя гор с травмой ноги нашли минувшей ночью близ пика «Панорама». Инцидент произошёл, когда пятеро туристов при восхождении на вершину, сбились с пути. Спасательные мероприятия, проходившие в условиях сложного горного рельефа, завершились к утру.

В процессе эвакуации всем пострадавшим была оказана необходимая догоспитальная медпомощь.

Всего же, по информации службы «109», за прошедшие выходные в горах близ Алматы помощь потребовалась оказавшимся в сложных ситуациях девяти горным туристам.