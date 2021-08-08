Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

- За последние сутки через границу прошло 1025 граждан, в карантинный стационар помещено 13 человек, - уточнили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. - Подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено.

Запрещен въезд в страну без результата ПЦР-теста трем гражданам РФ, четырем из Кыргызстана, а также двум из Беларуси (7 водителей и два пассажира).

С 19 сентября 2020 года - момента введения ограничений в область прибыло 165 217 лиц, из них более 89 тысяч водителей, осуществляющих международные перевозки.