+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 34 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области

8 Августа 2021 20:30
Поделиться:
Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Новости по теме
Хотела остановить такси: в Павлодарской области машина сбила насмерть женщину
Минобороны РК опровергло очередной фейк о распылении вируса вертолетами В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области

- За последние сутки через границу прошло 1025 граждан, в карантинный стационар помещено 13 человек, - уточнили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. - Подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено.

Запрещен въезд в страну без результата ПЦР-теста трем гражданам РФ, четырем из Кыргызстана, а также двум из Беларуси (7 водителей и два пассажира).

С 19 сентября 2020 года - момента введения ограничений в область прибыло 165 217 лиц, из них более 89 тысяч водителей, осуществляющих международные перевозки.


Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Хотела остановить такси: в Павлодарской области машина сбила насмерть женщину
Минобороны РК опровергло очередной фейк о распылении вируса вертолетами
В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Кыз узату на 500 человек устроил высокопоставленный чиновник в Карагандинской области
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
3 Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
4 «Красная зона» не уменьшается в Казахстане
5 Минобороны РК опровергло очередной фейк о распылении вируса вертолетами
6 В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Читайте также
Коронавирусной пневмонией заболели 376 человек за сутки в РК
«Красная зона» не уменьшается в Казахстане
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
Два тоя за вечер выявили в Нур-Султане
Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде
«Красная зона» не уменьшается в Казахстане
Минобороны РК опровергло очередной фейк о распылении вируса вертолетами
В Атырау 88 пациентов с Covid-19 находятся в тяжелом состоянии
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив