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Девятерых иностранцев не пропустили через госграницу в Павлодарской области
8 Августа 2021 20:30
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ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Продолжается мониторинг за перемещением людей на четырех автомобильных пунктах пропуска государственной границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
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- За последние сутки через границу прошло 1025 граждан, в карантинный стационар помещено 13 человек, - уточнили в областном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. - Подтвержденных случаев на автопереходах не выявлено.
Запрещен въезд в страну без результата ПЦР-теста трем гражданам РФ, четырем из Кыргызстана, а также двум из Беларуси (7 водителей и два пассажира).
С 19 сентября 2020 года - момента введения ограничений в область прибыло 165 217 лиц, из них более 89 тысяч водителей, осуществляющих международные перевозки.
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