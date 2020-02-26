Девять жителей Тараза обратились за медпомощью после свадьбы в ресторане

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Случай отравления зафиксирован в одном из ресторанов Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, семь человек в настоящее время получают лечение в Жамбылской областной инфекционной больнице.

«В случае с отравлением в таразском ресторане уточняем, что в Жамбылскую областную инфекционную больницу за медицинской помощью обратились девять человек, из них семеро госпитализированы. Двое отпущены после медицинского обследования», - сообщили в пресс-службе облздрава.

При этом областное управления здравоохранения опровергает появившуюся в СМИ информацию о массовом отравлении 30-ти человек.

«О том, что в медицинскую организацию обратились 30 человек, информация недостоверная», - пояснили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.

В настоящее время ожидается проверка заведения, где предполагается отравление девяти обратившихся за медицинской помощью жителей города.