Девять жителей Тараза обратились за медпомощью после свадьбы в ресторане
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Случай отравления зафиксирован в одном из ресторанов Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области, семь человек в настоящее время получают лечение в Жамбылской областной инфекционной больнице.
«В случае с отравлением в таразском ресторане уточняем, что в Жамбылскую областную инфекционную больницу за медицинской помощью обратились девять человек, из них семеро госпитализированы. Двое отпущены после медицинского обследования», - сообщили в пресс-службе облздрава.
При этом областное управления здравоохранения опровергает появившуюся в СМИ информацию о массовом отравлении 30-ти человек.
«О том, что в медицинскую организацию обратились 30 человек, информация недостоверная», - пояснили в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области.
В настоящее время ожидается проверка заведения, где предполагается отравление девяти обратившихся за медицинской помощью жителей города.
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