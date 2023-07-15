Девять женщин Темиртау удостоились премии «Өрлеу»

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау второй год подряд активным представительницам прекрасного пола вручают премию «Өрлеу». В этот раз специальную награду от акима города получили девять женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премией награждаются жительницы Темиртау, проявившие себя в профессиональной сфере и активно участвующие в общественно-политической жизни города.

Претенденток на награду выбирала специальная комиссия. Каждая из девяти лауреатов отличилась в своей сфере – это производство, образование, здравоохранение, государственное управление, культура, спорт, оказание услуг, бизнес, материнство.

Победительницей в номинации «Мәдениет саласының үздігі» стала руководитель ансамбля «Алау» Дворца культуры Темиртау Зейнегуль Егизекова.

«Я работаю с ансамблем «Алау» уже 22 года. За это время получила немало благодарностей и грамот. Но эта премия стала для меня большой неожиданностью. Такая награда нужна и важна для каждой женщины. Приятно, что видят нашу работу, что понимают: мы трудимся не только для себя, но и для будущего поколения», – говорит Зейнегуль Егизекова.

В номинации «За успехи в развитии производства» наградили оператора пульта управления печи № 4 Темиртауского электрометаллургического комбината Марину Шатрову. У производственницы 40 лет общего стажа, 35 из них она работает на ТЭМК.

«Я из трудовой династии, мне нравится производство и работа с людьми. Я счастлива, что меня наградили этой престижной премией. У нас много достойных женщин, которые заслуживают такой премии. Пусть с каждым годом будет все больше номинаций и все больше победительниц!» – пожелала Марина Шатрова.

Номинантов наградили дипломами и подарочными сертификатами на 200 тысяч тенге.