-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:30 267
-
-
вчера 22:25 425
-
-
-
-
вчера 20:25 275
-
вчера 19:50 353
-
вчера 19:20 301
-
вчера 19:00 255
-
-
вчера 18:28 307
-
-
вчера 17:21 379
-
-
-
вчера 15:46 338
-
вчера 15:19 462
-
-
-
-
вчера 13:05 1032
-
-
-
-
вчера 10:52 493
-
-
вчера 09:51 694
-
вчера 09:29 471
-
вчера 09:00 289
-
вчера 08:00 343
-
вчера 07:20 357
-
вчера 07:00 298
-
-
вчера 05:00 505
-
вчера 04:08 576
-
-
-
вчера 01:54 617
-
вчера 01:24 849
-
Девять землетрясений произошли в Мексике менее чем за четыре часа
МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Как минимум девять землетрясений были зарегистрированы в субботу в штате Оахака на юге Мексики менее чем за четыре часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Самый мощный толчок - магнитудой 4,2 - произошел в 16 км от населенного пункта Крусесита на глубине 5 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», - сообщила Национальная сейсмологическая служба латиноамериканской страны
В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами подземных толчков магнитудой 8,2, произошедших 7 сентября в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско, стали 102 человека, 19 сентября землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.
Тогда подземные толчки повредили более 180 тыс домов и квартир в южных и центральных штатах, около 2 млн человек понесли материальный ущерб.
- В Алматы пожар перекинулся с жилого дома на здание фирмы
- Альпинистка из России спасена в горах Заилийского Алатау
- Сколько казахстанцев находятся в опасных районах Таиланда
- 50 человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме в Павлодаре
- В Экибастузе в руках у школьника взорвалась петарда
- Похороны первых погибших в Магнитогорске пройдут 4 января
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана