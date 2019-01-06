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Девять землетрясений произошли в Мексике менее чем за четыре часа

6 Января 2019 09:25 124
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Девять землетрясений произошли в Мексике менее чем за четыре часа

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Как минимум девять землетрясений были зарегистрированы в субботу в штате Оахака на юге Мексики менее чем за четыре часа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Самый мощный толчок - магнитудой 4,2 - произошел в 16 км от населенного пункта Крусесита на глубине 5 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», - сообщила Национальная сейсмологическая служба латиноамериканской страны

В сентябре 2017 года Мексика пережила два мощных землетрясения. Жертвами подземных толчков магнитудой 8,2, произошедших 7 сентября в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско, стали 102 человека, 19 сентября землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни 369 человек, из них 228 погибли в Мехико.

Тогда подземные толчки повредили более 180 тыс домов и квартир в южных и центральных штатах, около 2 млн человек понесли материальный ущерб.

 

 

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Ключевые слова: Происшествия,
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