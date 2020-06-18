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Девять заболевших коронавирусом выявили в СКО

18 Июня 2020 13:39
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Девять заболевших коронавирусом выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки выявили 25 заболевших коронавирусом. В том числе девять с проявлениями симптомов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, результаты ПЦР-исследований показали наличие COVID-19 у женщин 57-ми, 42-х, 29-ти лет и 21-го года, у мужчин 73-х, 49-ти, 36-ти и 33-х лет и у ребёнка в возрасте до 14 лет.

«Все пациенты являются жителями Петропавловска. Лабораторные анализы отобрали у шести человек по эпидемиологическим показаниям, у одного - с целью эпиднадзора, у одного контактного с ранее зарегистрированным случаем. Один житель обратился в медучреждения с жалобами на общее состояние здоровья. Всех госпитализировали в инфекционное отделение больницы Петропавловска. Проводится лечение в соответствии с утвержденным протоколом», - сообщили в пресс-службе.

В очагах заболевания провели дезинфекционные работы. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего в регионе зарегистрировали 134 инфицированных COVID-19. Из них выздоровел 51 человек.


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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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