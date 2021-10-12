Девять водителей автобусов лишили прав за выезд на встречную полосу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения аварийности на дорогах столицы, а также профилактики нарушений Правил дорожного движения водителями общественного транспорта, на территории столицы с 4 по 13 октября проводится ОПМ «Автобус», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

По информации департамента полиции, с начала проведения ОПМ выявлено около 700 нарушений, совершенных водителями автобусов. Из них 214 фактов нарушения правил маневрирования, 167 фактов пользования при управлении транспортным средством телефоном, 80 нарушений непрохождения технического осмотра.

За нарушения к административной ответственности привлечено 15 должностных лиц автобусного парка.

«Сотрудниками полиции выявлен 29-летний водитель маршрутного автобуса, который, двигаясь по проспекту Туран в сторону Сығанақ, выехал на полосу встречного движения. В отношении водителя автобуса составлен административный протокол по части 3 статьи 596 КРКобАП. За выезд на сторону проезжее части, предназначенную для встречного движения, водителю грозит лишение права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев. Тем самым, грубо нарушая ПДД, водитель автобуса подверг своими действиями жизни пассажиров», - рассказали в полиции.

Кроме того, по всем нарушениям, допущенным водителями транспортных предприятий, руководители привлечены к административной ответственности.



