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    13:00, 12 Май 2021 | GMT +6

    Девять учащихся столицы завоевали медали в международном конкурсе компьютерных проектов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне Республиканский научно-практический центр «Дарын» совместно с Университетом Сулеймана Демиреля (SDU) провели VIII Международный конкурс компьютерных проектов «INFOMATRIX-ASIA 2021» в режиме онлайн. Столичные учащиеся показали высокие результаты и были удостоены 9 медалей, сообщает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Конкурс ежегодно проводится с 2013 года, с целью объединить лучших учащихся в области информационных технологий и направлен на повышение профессионального мастерства.

    В 3 номинациях конкурса - компьютерное программирование, компьютерное искусство и математические проекты - приняли участие около 400 учащихся из более чем 28 стран.

    Столицу на состязаниях представили 13 учащихся, 9 из них удостоены медалей: 1 золотой и 8 бронзовых.


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