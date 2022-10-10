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    13:20, 10 Октябрь 2022 | GMT +6

    Девять убийств за неделю раскрыли казахстанские полицейские

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел Казахстана отчитались о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3000 преступлений, 1769 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли «по горячим следам» девять убийств, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, один разбой, 46 грабежей и 460 краж чужого имущества», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Ранее стало известно, что чаще всего в Казахстане угоняют автомобили «Toyota» и «Lexus».

    Также в МВД РК предупредили граждан о распространении ложной информации об инвестициях в казахстанские компании с обещанием высоких доходов, в том числе в «КазМунайГаз» и Halyk Bank.



    Теги:
    Общество Борьба с преступностью МВД РК Астана Правоохранительные органы
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