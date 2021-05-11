Девять убийств раскрыто по «горячим следам» за неделю в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девять убийств раскрыто по «горячим следам» полицейскими за неделю. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз проинформировал о том, что за неделю совершено 2959 преступлений, 1930 из них раскрыто в течении суток.

«Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 9 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 39 грабежа, 503 краж чужого имущества», - добавил Нурдильда Ораз.

На прошлой неделе также сообщалось о том, что только в Павлодарской области полиция наказала 400 лиц, севших пьяными за руль, также к ответственности привлекли находящихся под действием наркотиков водителей.