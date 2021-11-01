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    11:10, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Девять убийств раскрыли по «горячим следам» в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3124 преступления, 2104 из них раскрыто в течении суток. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3124 преступления, 2104 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 9 убийств, 5 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 5 разбоев, раскрыто 47 грабежей, 454 кражи чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

    Он также отметил, что на прошлой неделе министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев провел международную научно-практическую конференцию «Будущее без наркотиков».

    Межведомственный центр по подготовке специалистов по противодействию наркопреступности Алматинской академии МВД организовал конференцию с участием международных экспертов, научного сообщества, представителей госорганов, юридического сообщества, НПО, вузов, департаментов полиции и общественности.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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