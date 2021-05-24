РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:34, 24 Май 2021 | GMT +6

    Девять убийств по «горячим следам» раскрыли за неделю полицейские Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений совершено за неделю в Казахстане и сколько из них раскрыто, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, за неделю в Казахстане совершено 3306 преступлений, 2272 из них раскрыто в течение суток.

    «Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 5 разбоев, раскрыто 40 грабежей, 558 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в целях предупреждения и недопущения совершения преступлений.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!