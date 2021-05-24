Девять убийств по «горячим следам» раскрыли за неделю полицейские Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько преступлений совершено за неделю в Казахстане и сколько из них раскрыто, рассказал официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за неделю в Казахстане совершено 3306 преступлений, 2272 из них раскрыто в течение суток.

«Полицейскими раскрыто по «горячим следам» 9 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 5 разбоев, раскрыто 40 грабежей, 558 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.

Полицейские на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в целях предупреждения и недопущения совершения преступлений.