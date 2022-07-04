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    11:13, 04 Июль 2022 | GMT +6

    Девять убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане совершено 2 тыс. 941 преступление. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «О криминогенной обстановке в стране. За неделю совершено 2 тыс. 941 преступление, 1 тыс. 851 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» девять убийств, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 54 грабежа, 457 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Она также сообщила, что в МВД члены Общественного Совета обсудили актуальные проблемы – бытовое насилие, дорожную безопасность и коррупцию среди личного состава.

    Первой основной темой обсуждения стала профилактика и криминализация правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и жестокого обращения с женщинами и детьми.

    Теги:
    Происшествия Статистика МВД РК Происшествия, ЧС Закон и право Правоохранительные органы
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