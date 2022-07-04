Девять убийств «по горячим следам» раскрыли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За неделю в Казахстане совершено 2 тыс. 941 преступление. Об этом сообщила на брифинге представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«О криминогенной обстановке в стране. За неделю совершено 2 тыс. 941 преступление, 1 тыс. 851 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» девять убийств, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 54 грабежа, 457 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

Она также сообщила, что в МВД члены Общественного Совета обсудили актуальные проблемы – бытовое насилие, дорожную безопасность и коррупцию среди личного состава.

Первой основной темой обсуждения стала профилактика и криминализация правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений и жестокого обращения с женщинами и детьми.