Девять убийств по горячим следам раскрыли полицейские РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3348 преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3348 преступлений, 2124 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли по горячим следам 9 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 62 грабежа, 500 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

Она также добавила, что в МВД обсудили концепцию законопроекта о противодействии торговле людьми. В работе межведомственной рабочей группы под председательством заместителя министра Ержана Саденова по разработке концепции приняли участие Уполномоченный по правам человека, представители государственных органов, международных и неправительственных организаций.

В ходе обсуждения предложено отразить в концепции вопросы:

- определения понятий «торговля людьми», «идентификация жертв торговли людьми», «механизм перенаправления», «субъекты противодействия торговле людьми» и другие;

- закрепления уполномоченных органов;

- межведомственной координации и взаимодействия;

- компетенции государственных, местных исполнительных органов и других организаций в противодействии торговле людьми;

- помощи жертвам торговли людьми, в том числе иностранцам, ставшим жертвами на территории Казахстана;

- защиты несовершеннолетних жертв торговли и эксплуатации;

- международных обязательств Республики Казахстан и другие.

Сроками подготовки концепции определен сентябрь 2022 года, внесения проекта закона – апрель 2023 года.