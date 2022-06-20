Девять убийств по горячим следам раскрыли полицейские РК
«За неделю совершено 3348 преступлений, 2124 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли по горячим следам 9 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 62 грабежа, 500 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.
Она также добавила, что в МВД обсудили концепцию законопроекта о противодействии торговле людьми. В работе межведомственной рабочей группы под председательством заместителя министра Ержана Саденова по разработке концепции приняли участие Уполномоченный по правам человека, представители государственных органов, международных и неправительственных организаций.
В ходе обсуждения предложено отразить в концепции вопросы:
- определения понятий «торговля людьми», «идентификация жертв торговли людьми», «механизм перенаправления», «субъекты противодействия торговле людьми» и другие;
- закрепления уполномоченных органов;
- межведомственной координации и взаимодействия;
- компетенции государственных, местных исполнительных органов и других организаций в противодействии торговле людьми;
- помощи жертвам торговли людьми, в том числе иностранцам, ставшим жертвами на территории Казахстана;
- защиты несовершеннолетних жертв торговли и эксплуатации;
- международных обязательств Республики Казахстан и другие.
Сроками подготовки концепции определен сентябрь 2022 года, внесения проекта закона – апрель 2023 года.