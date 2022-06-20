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    11:29, 20 Июнь 2022 | GMT +6

    Девять убийств по горячим следам раскрыли полицейские РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3348 преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3348 преступлений, 2124 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли по горячим следам 9 убийств, 7 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 62 грабежа, 500 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек.

    Она также добавила, что в МВД обсудили концепцию законопроекта о противодействии торговле людьми. В работе межведомственной рабочей группы под председательством заместителя министра Ержана Саденова по разработке концепции приняли участие Уполномоченный по правам человека, представители государственных органов, международных и неправительственных организаций.

    В ходе обсуждения предложено отразить в концепции вопросы:

    - определения понятий «торговля людьми», «идентификация жертв торговли людьми», «механизм перенаправления», «субъекты противодействия торговле людьми» и другие;

    - закрепления уполномоченных органов;

    - межведомственной координации и взаимодействия;

    - компетенции государственных, местных исполнительных органов и других организаций в противодействии торговле людьми;

    - помощи жертвам торговли людьми, в том числе иностранцам, ставшим жертвами на территории Казахстана;

    - защиты несовершеннолетних жертв торговли и эксплуатации;

    - международных обязательств Республики Казахстан и другие.

    Сроками подготовки концепции определен сентябрь 2022 года, внесения проекта закона – апрель 2023 года.

    Теги:
    Общество Борьба с преступностью Криминал МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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