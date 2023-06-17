Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования пройдут курсы повышения квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Как сообщили в НАО «Талап», до конца текущего года 9 000 специалистов технического и профессионального образования пройдут курсы повышения квалификации. В том числе 321 директор и 900 заместителей руководителей колледжей из всех регионов страны обучатся аспектам менеджмента и инновационного стиля управление.

Особое внимание уделено совершенствованию деятельности методистов и развитию профессиональных компетенций педагогов, разработана специальная программа. По ней обучатся 400 методистов и 7 400 педагогов колледжей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.

«Специфика этого курса повышения квалификации заключается в том, что каждый слушатель группируется по профилям, чтобы глубже изучить свою профессию. Вместе смогут обсудить ведущие направления в определенных областях. Благодаря интеграции теоретических и практических программ, эффективность учебного процесса будет увеличена», - рассказала руководитель центра педагогического мастерства Дина Тюменбаева.

В настоящее время начато обучение в 18 регионах страны. С 12 по 23 июня свою повысят квалификацию 1200 педагогов специальных дисциплин и мастеров производственного обучения.