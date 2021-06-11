Девять тысяч пьяных водителей задержано в Казахстане с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года полицией выявлено более 2,5 млн нарушений ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уровень дорожной безопасности напрямую зависит от водительской дисциплины, качества автодорог и состояния транспорта. С начала года полицией выявлено более 2,5 млн. нарушений ПДД, основная часть из них– это превышение скорости», - сказал Ерлан Тургумбаев.

За этот период пресечено 2,2 тысячи выездов на встречную полосу. Задержано 9 тысяч пьяных водителей. В се подвергнуты административному аресту до 30 суток.

«Лишены права управления автотранспортом 10 тысяч. человек. Выявлено более 70 тысяч фактов эксплуатации неисправного и незаконно переоборудованного транспорта. Выявлено более 27 тысяч дефектов, связанных с состоянием дорожного полотна, отсутствием дорожных знаков и разметки, их несоответствием стандартам. За эти нарушения оштрафованы свыше 1,5 тысяч ответственных должностных лиц», - добавил Ерлан Тургумбаев.



