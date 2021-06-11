РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:30, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Девять тысяч пьяных водителей задержано в Казахстане с начала года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года полицией выявлено более 2,5 млн нарушений ПДД. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уровень дорожной безопасности напрямую зависит от водительской дисциплины, качества автодорог и состояния транспорта. С начала года полицией выявлено более 2,5 млн. нарушений ПДД, основная часть из них– это превышение скорости», - сказал Ерлан Тургумбаев.

    За этот период пресечено 2,2 тысячи выездов на встречную полосу. Задержано 9 тысяч пьяных водителей. В се подвергнуты административному аресту до 30 суток.

    «Лишены права управления автотранспортом 10 тысяч. человек. Выявлено более 70 тысяч фактов эксплуатации неисправного и незаконно переоборудованного транспорта. Выявлено более 27 тысяч дефектов, связанных с состоянием дорожного полотна, отсутствием дорожных знаков и разметки, их несоответствием стандартам. За эти нарушения оштрафованы свыше 1,5 тысяч ответственных должностных лиц», - добавил Ерлан Тургумбаев.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:58
    Молодая пара сбывала «синтетику» в ночных клубах Астаны
    Сегодня, 12:40
    В детсады, школы и больницы Астаны начали подавать тепло
    Сегодня, 12:34
    Поезд столкнулся с легковым автомобилем в Костанайской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!