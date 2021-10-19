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    Девять тысяч км дорог модернизировали в селах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»

    19 Октября 2021, 09:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О результатах реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі» в 2019-2020 годы рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 2019-2020 годы в рамках действующих программных документов за счет всех источников в сельской местности реализовано более 12 тысяч проектов на общую сумму 618 млрд тенге», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

    По его словам, в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализовано 1225 проектов по модернизации 5,2 тысячи км инженерных сетей.

    «В сфере развития социальной инфраструктуры осуществлено 2 218 проектов. Построено и отремонтировано 1 213 школ и детсадов, 234 фельдшерских пунктов, амбулаторий и поликлиник, 596 клубов, домов культуры и библиотек, 175 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортзалов», - отметил министр.

    В результате реализации 8 580 проектов по развитию транспортной инфраструктуры модернизировано 9 тысяч км внутрипоселковых дорог.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Модернизация 3.0 Дороги МИИР РК Ауыл – Ел бесігі Миннацэкономики
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