РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:44, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Девять торговых миссий для развития экспорта проведет Минторговли РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 торговых миссий для развития экспорта в странах с благоприятной эпидобстановкой проведет Министерство торговли и интеграции РК. Об этом сообщил глава ведомства Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наращиванию экспорта способствует проведение бизнес-миссий. Итогом первой с февраля 2020 года бизнес-миссии в Душанбе стало подписание 5 соглашений и меморандумов на $ 81 млн., включая поставку 4 локомотивов, электро-трансформаторов. До конца текущего года планируется проведение еще 9 торговых миссий в странах с благоприятной эпидобстановкой», - сообщил глава Минторговли на отчетной встрече с населением.

    Ранее Б. Султанов рассказал о ситуации с экспортом.

    По его словам, ажиотажные закупки странами базовых продуктов питания позволили нарастить экспорт казахстанской обработанной сельхозпродукции на 18,1%.

    «Для обеспечения стабильности внутреннего рынка и прогнозируемого объема экспорта мы планируем с нашими соседними странами (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и РФ) заключать форвардные договора по взаимной поставке картофеля, лука, моркови и капусты в межсезонье и период сборов урожая. В период массового сбора урожая мы можем поставить в соседние страны порядка 765 тыс. тонн овощей. При этом наш рынок будет своевременно обеспечиваться 280 тысячами тонн импортных ранних овощей», – отметил министр.


    Теги:
    Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:19
    Девять жертв, десятки человек оказались в ловушке из-за обрушения крыши церкви в Мексике
    Сегодня, 11:04
    Спортсмен попал молотом в судью на Азиатских играх в Китае
    Сегодня, 11:02
    Два человека и собака погибли при нападении медведя гризли в Канаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!