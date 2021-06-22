Девять торговых миссий для развития экспорта проведет Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 торговых миссий для развития экспорта в странах с благоприятной эпидобстановкой проведет Министерство торговли и интеграции РК. Об этом сообщил глава ведомства Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наращиванию экспорта способствует проведение бизнес-миссий. Итогом первой с февраля 2020 года бизнес-миссии в Душанбе стало подписание 5 соглашений и меморандумов на $ 81 млн., включая поставку 4 локомотивов, электро-трансформаторов. До конца текущего года планируется проведение еще 9 торговых миссий в странах с благоприятной эпидобстановкой», - сообщил глава Минторговли на отчетной встрече с населением.

Ранее Б. Султанов рассказал о ситуации с экспортом.

По его словам, ажиотажные закупки странами базовых продуктов питания позволили нарастить экспорт казахстанской обработанной сельхозпродукции на 18,1%.

«Для обеспечения стабильности внутреннего рынка и прогнозируемого объема экспорта мы планируем с нашими соседними странами (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран и РФ) заключать форвардные договора по взаимной поставке картофеля, лука, моркови и капусты в межсезонье и период сборов урожая. В период массового сбора урожая мы можем поставить в соседние страны порядка 765 тыс. тонн овощей. При этом наш рынок будет своевременно обеспечиваться 280 тысячами тонн импортных ранних овощей», – отметил министр.

