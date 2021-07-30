Девять тонн благотворительной помощи доставили в Улытауский район Карагандинской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Благотворительный фонд «Халық» при помощи спонсоров и волонтёров Карагандинской области раздал девять тонн продуктов семьям из Улытауского района, в котором произошли степные пожары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Продуктовые корзины были доставлены в рамках акции «Ел тірегі – Елбасы».

«Акция «Ел тірегі – Елбасы» — это социально значимая благотворительная инициатива, в рамках которой системно оказывается продуктовая помощь малообеспеченным, многодетным семьям, а также людям, воспитывающим детей с особыми потребностями. Списки таких семей предоставляются акиматами. В этот раз продуктовыми корзинами были обеспечены и семьи из Улытауского района», — отметил волонтёр и депутат Каркаралинского районного маслихата Даурен Рахымбек.

Акция «Ел тірегі – Елбасы» проводится по всему Казахстану. Благотворительным фондом «Халық» при поддержке крупных компаний роздано более миллиона килограмм продуктов. Их получили 20 тысяч семей.

«В Карагандинской области оказана поддержка 7 500 семьям. Каждой из них были доставлены продуктовые наборы из трёх коробок общим весом 50 килограмм. В корзинах продукты первой необходимости», — рассказали волонтёры.

