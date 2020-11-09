Девять суток ищут пропавшего рыбака в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели продолжают поиски тела пропавшего 57-летнего мужчины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Игорь Жуков сообщил, что поиски рыбака , утонувшего на озере Чистое в Мамлютском районе вечером 31 октября, идут до сих пор.

«Поисковые работы продолжаются. Каждый день оперативно-спасательный отряд, водолазное звено, обследует озеро. Площадь водоема большая. Пока результатов нет. Надеемся, что до ледостава удастся найти тело пропавшего мужчины», - сообщил И.Жуков.

Спасатели просят рыбаков не игнорировать оповещения о непогоде, не пренебрегать мерами безопасности во время рыбалки, не выходить на водоемы в период ледостава.

В прошлом году в регионе во время рыбной ловли утонули три человека. В этом году – один.



