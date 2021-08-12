Девять столичных заведений нарушили карантин за день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме по выявлению нарушений карантинных ограничений объектами предпринимательства. За прошедшие сутки, 11 августа к адмответственности привлекли девять нарушителей среди заведений города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Так, в Есильском районе, в баре «Панаехали» выявили нарушения требований постановления главного санврача столицы, посетители и администрация заведения не соблюдали масочный режим, к тому же оказывались услуги по курению кальяна.

В список нарушителей района Сарыарка попали ресторан «Pivovaroff», игровой клуб «PS4».

В Алматинском районе после установленного времени продолжали функционировать «Бар Graff.in», столовая «Куры Гриль», караоке бар «Рыба моей мечты».

Карантин не соблюдали в барах «Панаехали», «Шашлыкоff», кафе «Жасмин», расположенных в районе Байконыр.

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия мер административного характера.

Эпидемиологическая обстановка в Нур-Султане все еще нестабильная, продолжается рост числа заболевших коронавирусом. В этой связи жителям и гостям столицы настоятельно рекомендуется строго соблюдать саннормы и ограничительные меры, чтобы сберечь здоровье свое и окружающих.