12:55
10 Июня 2022 10:09
Девять случаев заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 837 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 3,
в городе Алматы – 4,
в городе Шымкенте – 1,
в Карагандинской области – 1.
Ранее сообщалось, что Минздрав РК выявил циркуляцию «стелс-омикрон» штамма. Во всех регионах выявлен BA.1 «омикрон» штамм – 98,6%, в том числе в 12 регионах выявлен BA.2 «стелс-омикрон» - 36,7%, B.1.617 - «дельта» - 1,4%.
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