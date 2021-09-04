Девять случаев мошенничества за три дня произошли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Девять случаев мошенничеств за три дня произошли в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За три дня первого осеннего месяца в СКО зарегистрировано 9 интернет-мошенничеств. Наиболее крупный ущерб понес предприниматель, заказавший из РФ стройматериалы. Не получив товар на сумму свыше 2 миллионов тенге, он обнаружил, что телефоны «поставщика» отключены, а сайт удален из сети интернет. Три жительницы Петропавловска, среди которых 75-летняя пенсионерка, поверили «звонку из банка». Еще один преступник оформил микрокредит на чужое имя, двое получили с жителей Петропавловска предоплату: за несуществующий товар и за аренду квартиры по фейковому объявлению в интернете.

Полицейские обращают внимание жителей области на то, что вновь возобновились случаи телефонного мошенничества. Преступники уверяют людей, будто их родственники «попали в полицию», и предлагают «решить проблему» за определенную сумму. Два из девяти мошенничеств совершены по этому сценарию. Стражи порядка напоминают: ни «звонкам из полиции», ни «звонкам из банка» доверять нельзя.

«Получив звонок с требованием денег якобы за решение проблем, положите трубку и немедленно свяжитесь с родственником. Если собеседник представляется сотрудником СБ банка, также рекомендуем прервать разговор. Чтобы узнать состояние средств на своих счетах, обратитесь в филиал банка лично. Ни в коем случае не сообщайте посторонним людям свои конфиденциальные данные: номер и cvv-код, написанный на обратной стороне карты, пароли, включая разовые коды доступа, приходящие по sms. Также преступники могут предложить перевести средства на «резервный счет», который сами и создают, чтобы завладеть деньгами доверчивых людей. Еще вариант: преступник представляется менеджером банка и сообщает жертве, якобы ей одобрили кредит. Когда человек говорит, что не подавал заявки, мошенник предлагает «отменить» ее и диктует порядок действий, итог которых все тот же: получить конфиденциальные данные и код доступа к счетам потерпевшего. Будьте бдительны и обязательно расскажите об опасности мошеннических действий пожилым родственникам, плохо разбирающимся в современных технологиях», — говорит начальник управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.